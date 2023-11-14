Тренер Попова заявила, что на Валиеву влияют пубертат и разбирательства в CAS

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала "Кваксель" объяснила, с чем связан неудачный прокат Камилы Валиевой в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани, из-за которого она стала лишь четвертой.
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