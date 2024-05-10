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Майские маршруты по России. Часть 1

Майские маршруты по России. Часть 1

Сразу после празднования Нового года в России начинается планирование майских выходных. Это время, когда многие жители страны стремятся организовать себе отпуск на неделю, поэтому важно заблаговременно заняться бронированием билетов и гостиниц, чтобы избежать дефицита.

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