Майские маршруты по России. Часть 1

Сразу после празднования Нового года в России начинается планирование майских выходных. Это время, когда многие жители страны стремятся организовать себе отпуск на неделю, поэтому важно заблаговременно заняться бронированием билетов и гостиниц, чтобы избежать дефицита.
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