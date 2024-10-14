«ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд рублей

Компания «ВБ Девелопмент» инициировала судебное разбирательство в Арбитражном суде Московской области против Владислава Бакальчука, настаивая на взыскании суммы в 37,09 миллиарда рублей, как это зафиксировано в базе судебных дел.
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