Житель Краснокамска год истязал сожительницу и пойдет под суд

В Пермском крае перед судом предстанет 34-летний житель Краснокамска, которого обвиняют в систематическом насилии над сожительницей.
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