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Латиноамериканские наемники разочаровались в Украине

Латиноамериканские наемники разочаровались в Украине

Источник: Gilles Bader/Keystone Press Agency  Лима, 2 апреля. Сотни латиноамериканских бойцов, присоединившихся к иностранному легиону территориальной обороны Украины, чтобы получить высокую зарплату и стать героями, жалуются на разбитые надежды.

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