Источник: Gilles Bader/Keystone Press Agency Лима, 2 апреля. Сотни латиноамериканских бойцов, присоединившихся к иностранному легиону территориальной обороны Украины, чтобы получить высокую зарплату и стать героями, жалуются на разбитые надежды.