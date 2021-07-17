Newzfeed

442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Iness Aartee
    Блинкину пора указать его место !Главу Госдепа под...
  • Ural Karahanow
    Идиот в крайней степени проявления идиотизма.Гордон потребовал...
  • Николай Кулак
    Одна ( из немногих) по-настоящему образованных и адекватных людей на Украине. Рагули с хуторянами таких не слышат и н...Украину от катаст...

Надежды Украины на российские деньги развеяли

Надежды Украины на российские деньги развеяли

Надежды Украины на российские деньги развеяли AlexCoderНадежды Украины на российские деньги развеяли AlexCoder В Незалежной взялись подсчитывать, сколько ей должен Крым В России ответили на претензии Киева на "возмещение"материального ущерба.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх