Надежды Украины на российские деньги развеяли AlexCoderНадежды Украины на российские деньги развеяли AlexCoder В Незалежной взялись подсчитывать, сколько ей должен Крым В России ответили на претензии Киева на "возмещение"материального ущерба.
Надежды Украины на российские деньги развеяли AlexCoderНадежды Украины на российские деньги развеяли AlexCoder В Незалежной взялись подсчитывать, сколько ей должен Крым В России ответили на претензии Киева на "возмещение"материального ущерба.
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