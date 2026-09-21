Suzuki Jimny 5D: почему «японская Нива» вновь оказалась на российском рынке и что она предлагает за 4 миллиона

Среди японских автомобильных брендов Suzuki занимает особое положение в контексте российского рынка. В отличие от Toyota, Nissan и целого ряда других производителей, компания не стала полностью разрывать связи с нашей страной в 2022 году — поставки были лишь приостановлены.
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