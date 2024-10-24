Харрис: гибель главы политбюро ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе

TASS/AP/John Minchillo Смерть главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа предоставляет возможность завершить конфликт между Израилем и Палестиной, заявила в вечернем эфире телеканала CNN кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис.