Харрис: гибель главы политбюро ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе

TASS/AP/John Minchillo Смерть главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа предоставляет возможность завершить конфликт между Израилем и Палестиной, заявила в вечернем эфире телеканала CNN кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис.
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