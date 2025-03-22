Диетолог Бурякова рассказала, что желание есть солёное может говорить о надпочечной дисфункции

Неожиданное желание съесть чего-то сладкого или солёного – знакомая ситуация для каждого. Человеку в такие моменты можно предложить лучшие блюда из ресторанов, но он откажется от них в пользу пачки сухариков с приправами.
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