Зеленскому на встрече с Эрдоганом не смогли задать вопрос из-за переводчика

Синхронист не сумел перевести Зеленскому вопрос журналиста и речь Эрдогана Переводчик-синхронист не смог адекватно перевести президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос журналиста и речь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос журналиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии