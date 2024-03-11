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Русская весна

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Британский наёмник, воевавший за ВСУ, вернулся домой и покончил с собой (ФОТО)

Британский наёмник, воевавший за ВСУ, вернулся домой и покончил с собой (ФОТО)

Британский наёмник Гарри Грегг, воевавший за ВСУ, покончил с собой после возвращения на родину. Как пишет The Telegraph, участвуя в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, Грегг был свидетелем гибели своих подельников.

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Комментарии
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Южанин
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19 час.
Ю
Южанин
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19 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Скорее всего его убили потому,что много знал про эту войну.Может и захотел рассказать,но его убрали.Как может челове придя домой протоптав кучу километров,приехав живым домой и сразу покончить собой?Он мог и на Украине это сделать.Не знаю.
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12 час.

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