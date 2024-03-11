Британский наёмник, воевавший за ВСУ, вернулся домой и покончил с собой (ФОТО)

ФЮ

Фаина Юсупова

Скорее всего его убили потому,что много знал про эту войну.Может и захотел рассказать,но его убрали.Как может челове придя домой протоптав кучу километров,приехав живым домой и сразу покончить собой?Он мог и на Украине это сделать.Не знаю.