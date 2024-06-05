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Туляков могут лишить квартир через суд из-за нарушения прав соседей: изменения в полномочиях местных властей

Туляков могут лишить квартир через суд из-за нарушения прав соседей: изменения в полномочиях местных властей

В соответствии с проектом решения Тульской городской Думы о внесении изменения в Положение &quot;О главном управлении администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу&quot; собственники квартир могут остаться без жилья, если нарушат права соседей.

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