📹❗️Трофейный Т-80У ВСУ благополучно возвращен в распоряжение российской армии в ходе штурмовых действий на одном из операционных направлений.
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📹❗️Трофейный Т-80У ВСУ благополучно возвращен в распоряжение российской армии в ходе штурмовых действий на одном из операционных направлений.