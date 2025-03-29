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Царьград

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Михаил Боярский: творчество в 75 лет и планы на будущее в театре и кино

Михаил Боярский: творчество в 75 лет и планы на будущее в театре и кино

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью рассказал о своих творческих планах. В 75 лет он продолжает выступать на театральной сцене и открыт для ролей в кино, если они смогут заинтересовать зрителей.

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