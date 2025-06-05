Не уйдет ни лодка, ни «Баба-яга»: дроноводы группировки «Днепр» рассказали об ударах по ВСУ

Реактировщики «Днепра» «Градом» наступают на врага: Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» рассказали о своих победах Войска группировки «Днепр» за неделю сильно потрепали силы двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад береговой обороны ВСУ, а также бригады территориальной обороны под Каменским и Павловкой в Запорожской области, а также под Бериславом, Антоновкой, Токаревкой и Садовым в Херсонской области.