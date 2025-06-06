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Скандальное автоперо Байдена

Скандальное автоперо Байдена

Скандальное автоперо Байдена, которым чиновники Белого дома подписывали его указы (Байден это отрицает) давно используют его для подписания большого количества документов “живой (мокрой) подписью” без личного участия.

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