Скандальное автоперо Байдена, которым чиновники Белого дома подписывали его указы (Байден это отрицает) давно используют его для подписания большого количества документов “живой (мокрой) подписью” без личного участия.
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