В Орловском музее открылась выставка церковной живописи из Санкт-Петербурга

В Орловском музее изобразительных искусств продолжается выставка под названием «Канон и стиль». На ней представлены десятки работ, созданных в мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургской Академии художеств имени И.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии