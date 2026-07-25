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Орловские новости

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В Орловском музее открылась выставка церковной живописи из Санкт-Петербурга

В Орловском музее открылась выставка церковной живописи из Санкт-Петербурга

В Орловском музее изобразительных искусств продолжается выставка под названием «Канон и стиль». На ней представлены десятки работ, созданных в мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургской Академии художеств имени И.

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