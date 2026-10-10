Ушёл в 26 лет. На пике: Сыграл подлеца, в которого влюбилась вся Россия. И сгинул молодым

Судьба порой обрушивается на человека внезапно. Именно так оборвалась жизнь Игоря Шмакова: ушёл в 26 лет на пике.
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