В Красноярске начали чистить дороги после утреннего снегопада

После мощного снегопада на улицы города вышла техника. Как рассказали в мэрии, последствия с дорог сейчас устраняют 190 снегоуборочных машин, они будут работать весь день — прометать дороги и откидывать снег к обочине.
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