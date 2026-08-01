Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ порядка 8 раз ударили по заводам на Украине, где собирают "Фламинго"

ВС РФ порядка 8 раз ударили по заводам на Украине, где собирают "Фламинго"

В течение июля российские войска в ходе массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины не менее восьми раз поразили предприятия, связанные с производством крылатых ракет большой дальности наземного базирования FP-5 «Фламинго».

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