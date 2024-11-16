Оппозиционер Киртадзе облил черной краской главу ЦИК Грузии Каландаришвили

Один из лидеров оппозиционного «Единого нацдвижения» Давид Киртадзе облил черной краской председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Георгия Каландаришвили на заседании, посвященном подведению итогов выборов в парламент закавказской республики.
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