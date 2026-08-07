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Аргументы и Факты

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Онищенко допустил обязательное ношение масок в сезон простуд

Онищенко допустил обязательное ношение масок в сезон простуд

Во время сезонного роста заболеваемости ношение медицинских масок для работников торговли, транспорта и других сфер с большим числом контактов может стать обязательным, рассказал в беседе с Пятым каналом Геннадий Онищенко.

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