Онищенко допустил обязательное ношение масок в сезон простуд

Во время сезонного роста заболеваемости ношение медицинских масок для работников торговли, транспорта и других сфер с большим числом контактов может стать обязательным, рассказал в беседе с Пятым каналом Геннадий Онищенко.
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