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Людмила Русецкая: ´Наша семейная игра´.

Людмила Русецкая: ´Наша семейная игра´.

Международный день шахмат поклонники логической игры отмечают ежегодно 20 июля. Сегодня мы познакомим вас с корпоративным секретарем Общества-начальником бюро по управлению собственностью и ценными бумагами ЮУ Людмилой РУСЕЦКОЙ и ее сыном Иваном.

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