Людмила Русецкая: ´Наша семейная игра´.

Международный день шахмат поклонники логической игры отмечают ежегодно 20 июля. Сегодня мы познакомим вас с корпоративным секретарем Общества-начальником бюро по управлению собственностью и ценными бумагами ЮУ Людмилой РУСЕЦКОЙ и ее сыном Иваном.