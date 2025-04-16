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Царьград

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Танк ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ при штурме Елизаветовки в ДНР

Танк ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ при штурме Елизаветовки в ДНР

Российский танк успешно уничтожил технику противника в Елизаветовке в ходе активных боевых действий. Заместитель командира 5-й бригады ВС РФ "Узник" рассказал, как отступление ВСУ и хладнокровие экипажа определили исход танкового столкновения.

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