Танк ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ при штурме Елизаветовки в ДНР

Российский танк успешно уничтожил технику противника в Елизаветовке в ходе активных боевых действий. Заместитель командира 5-й бригады ВС РФ "Узник" рассказал, как отступление ВСУ и хладнокровие экипажа определили исход танкового столкновения.
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