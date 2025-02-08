Суд в США отказался блокировать работу возглавляемого Маском DOGE

Федеральный суд в США отказался ограничить возглавляемому предпринимателем Илоном Маском ведомству по повышению эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE) доступ к конфиденциальным данным американских граждан.
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