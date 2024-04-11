В Мордовии курьер телефонных мошенников обвиняется в хищении у пенсионерок около 1 млн рублей

Следственным отделом ОП № 3 УМВД России по го Саранск завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в серии мошенничеств в отношении саранских пенсионерок.
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