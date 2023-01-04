БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Прогноз-2023: Украинский конфликт. Далеко ли до его завершения

Прогноз-2023: Украинский конфликт. Далеко ли до его завершения

В конце лета бои закончатся? Андрей Захарченко Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Игорь Николайчук В течение минимум последних 6 месяцев как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, так и глава МИД РФ Сергей Лавров, и прочие чиновники высшего эшелона в один голос утверждали: украинский конфликт может полностью завершиться чуть ли не на следующий день после того, как кураторы Киева в Вашингтоне примут соответствующее решение и дадут киевскому режиму нужную команду.

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