Прогноз-2023: Украинский конфликт. Далеко ли до его завершения

В конце лета бои закончатся? Андрей Захарченко Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Игорь Николайчук В течение минимум последних 6 месяцев как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, так и глава МИД РФ Сергей Лавров, и прочие чиновники высшего эшелона в один голос утверждали: украинский конфликт может полностью завершиться чуть ли не на следующий день после того, как кураторы Киева в Вашингтоне примут соответствующее решение и дадут киевскому режиму нужную команду.