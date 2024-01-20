Возродить ГУЛАГ захотели в Госдуме

Ваша Светлость

Сказано сильно, однако в России есть множество недовольных разного рода политикой государства в иммиграционной сфере, во внешней политике, в крышевании явных врагов России, та же Ксюшадь и иже с ней, в расцветшей пышным цветом коррупции и засильи ЖКХ! Что всех по лагерям? Нет! Тут должен быть очень избирательный, деликатный подход. Решения должны приниматься против конкретных мерзавцев и уголовников, чтоб не получилось по Черномырдину - Хотели как лучше, а получилось, как всегда...