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Возродить ГУЛАГ захотели в Госдуме

Возродить ГУЛАГ захотели в Госдуме

Депутат Андрей Гурулев считает, что того же самого желает и народ Депутат Госдумы Андрей Гурулев хочет возродить ГУЛАГ для несогласных с политикой государства.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Сказано сильно, однако в России есть множество недовольных разного рода политикой государства в иммиграционной сфере, во внешней политике, в крышевании явных врагов России, та же Ксюшадь и иже с ней, в расцветшей пышным цветом коррупции и засильи ЖКХ! Что всех по лагерям? Нет! Тут должен быть очень избирательный, деликатный подход. Решения должны приниматься против конкретных мерзавцев и уголовников, чтоб не получилось по Черномырдину - Хотели как лучше, а получилось, как всегда...
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