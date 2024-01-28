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Единый часовой пояс установят в Казахстане. Что надо знать

Единый часовой пояс установят в Казахстане. Что надо знать

Казахстан с первого марта перейдёт на единый часовой пояс. Решение уже окончательное. Что жителям Алматы надо знать и как подготовится? До 2005 года в Казахстане переводили стрелки часов с летнего на зимнее время и обратно.

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