Арт-эксперт Веденова: картины и статуэтки придадут интерьеру индивидуальность

Различные элементы декора помогут создать в квартире особое настроение. Так, вазы, статуэтки, картины и панно придадут интерьеру индивидуальность, сообщила арт-директор мебельного бренда Наталья Веденова в беседе с Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии