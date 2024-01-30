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Арт-эксперт Веденова: картины и статуэтки придадут интерьеру индивидуальность

Арт-эксперт Веденова: картины и статуэтки придадут интерьеру индивидуальность

Различные элементы декора помогут создать в квартире особое настроение. Так, вазы, статуэтки, картины и панно придадут интерьеру индивидуальность, сообщила арт-директор мебельного бренда Наталья Веденова в беседе с Life.

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