Каждый командир батальона ВСУ имеет в своем подразделении яму, куда бросают провинившихся. Об этом в интервью на канале киевского военного пропагандиста, командира подразделения дронов Юрия Бутусова заявил командир мотопехотного батальона 21-й бригады ВСУ Семен Салатенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- России незачем захватывать обнищавшую Прибалтику – Караганов объяснил, как покончить с балтийскими «вымиратами»
- Философ: Украина – наёмный убийца. И отношение к ней должно быть таким же
- Украина лишилась корейских комплектующих для дронов-перехватчиков из-за преступной глупости Зеленского – нацист Береза
Свежие комментарии
- ВА Самое время подум...
- ВА Бондаренко: «Ошиб...
- «Какая баллистика...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым