«Симулируют инфаркты и отбирают рации»: комбат ВСУ пожаловался на «беспредел» дезертиров

Каждый командир батальона ВСУ имеет в своем подразделении яму, куда бросают провинившихся. Об этом в интервью на канале киевского военного пропагандиста, командира подразделения дронов Юрия Бутусова заявил командир мотопехотного батальона 21-й бригады ВСУ Семен Салатенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».