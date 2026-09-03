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Царьград

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"Уралсиб" нацелен на 50 тыс. кредитов в месяц: план расширения

"Уралсиб" нацелен на 50 тыс. кредитов в месяц: план расширения

Снижение ставок возвращает клиентов к "Уралсибу". Банк нацелен на 50 тыс. кредитов в месяц, расширяет сеть на Дальнем Востоке, открывая отделения в Хабаровске и Якутске, и планирует вход во Владивосток, Читу и Улан-Удэ.

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