"Уралсиб" нацелен на 50 тыс. кредитов в месяц: план расширения

Снижение ставок возвращает клиентов к "Уралсибу". Банк нацелен на 50 тыс. кредитов в месяц, расширяет сеть на Дальнем Востоке, открывая отделения в Хабаровске и Якутске, и планирует вход во Владивосток, Читу и Улан-Удэ.