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Трамп пообещал, что в случае победы на выборах прекратит «войну» Байдена против энергетики США в первый же день президентства

Трамп пообещал, что в случае победы на выборах прекратит «войну» Байдена против энергетики США в первый же день президентства

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 года прекратит «войну» действующего американского лидера Джо Байдена против энергетики Соединенных Штатов в первый же день своего президентства.

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