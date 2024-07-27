Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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День памяти Лермонтова

День памяти Лермонтова

27 июля – День памяти Лермонтова Здравствуйте, дорогие наши читатели! 27 июля 1841 года случилась роковая дуэль и был убит Михаил Лермонтов.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Суицид и смерть на дуэле неуважительные причины.Не надо провоцирИть преднамеренно. Какие по счёту были эти дуэли для друзей ?
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9 час.
Валентин Воробьев
О ком под полозьями плачет сырой петербургский ледок? Куда этой полночью скачет исхлестанный снегом седок? Глядит он вокруг прокаженно, и рот ненавидяще сжат В двух карих зрачках пригвожденно два Пушкина мертвых лежат Сквозь вас, петербургские пурги, он видит свой рок впереди, еще до мартыновской пули, с дантесовской пулей в груди. Но в ночь — от друзей и от черни, от впавших в растленье и лень несется он тенью отмщенья за ту неотмщенную тень. В нем зрелость не мальчика — мужа, холодная, как острие. Дитя сострадания муза, но ненависть — нянька ее. И надо в дуэли доспорить, хотя после стольких потерь найти секундантов достойных немыслимо трудно теперь. Но пушкинский голос гражданства к барьеру толкает: «Иди!» …Поэты в России рождались с дантесовской пулей в груди. -  Евг. Евтушенко
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59 мин.

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