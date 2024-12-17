В Кургане сотрудница больницы присваивала деньги за платные медицинские услуги

Курганский городской суд Курганской области вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Курган», которая была обвинена в присвоении значительной суммы денежных средств, которые были ей доверены.
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