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Контрафронт

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Гватемала: один человек погиб и три человека получили ранения в районе Лас-Паскуас зоны 18 города...

Гватемала: один человек погиб и три человека получили ранения в районе Лас-Паскуас зоны 18 города Гватемала по состоянию на вечер в результате инцидента со стрельбой.

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