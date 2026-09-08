Гватемала: один человек погиб и три человека получили ранения в районе Лас-Паскуас зоны 18 города Гватемала по состоянию на вечер в результате инцидента со стрельбой.
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