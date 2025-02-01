Из зимы в лето: все для детей и взрослых в отеле Anantara The Palm Dubai Resort

Курорт Anantara The Palm Dubai Resort входит во всемирно известную группу Anantara, благодаря чему многие курорты группы пропитаны атмосферой восточного гостеприимства и дарят гостям высокий уровень сервиса.
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