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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захарян за 11 минут против «Атлетико»: 13 касаний, 10 точных передач, 3 потери

Арсен Захарян не отметился результативными действиями в игре против « Атлетико ». Полузащитник « Сосьедада » вышел на замену на 85-й минуте матча Ла Лиги при счете 0:1.

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