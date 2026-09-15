Захарова: против России ввели в общем счете 35 тысяч санкций

В общем счете 35 тысяч санкций ввели в отношении России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время выступления на Международном фестивале молодежи, передает РИА Новости.
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