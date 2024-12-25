Расширение заповедников и заказников в России ускорят

В России ускорят расширение площадей заповедников и заказников. О подготовке законопроекта об автоматическом переводе земель в эту категорию на совещании с представителями профильных ведомств сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
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