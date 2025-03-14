👉. через 6 дней на территории Волгоградской области начнёт действовать 🔥ПЕРИОД ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА 2025 года! Зажигай🔥 по правилам❗ 🔸разведение открытого огня для сжигания травы и растительного мусора допускается на расстоянии не менее 15 метров от строений; 🔸если сжигание проводишь в металлической бочке, то допускается расстояние не менее 7,5 метров; 🔸емкость для приготовления пищи (мангал, жаровню) размещай на расстоянии не менее 5 метров от строений; 🔸 разведение открытого огня запрещено при ветре скоростью больше 10 метров в секунду.