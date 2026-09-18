Флик о вратарях «Барсы» перед «Севильей»: «Гарсии лучше отдохнуть. Шченсны признал свою оплошность, ошибаются все. Он знает нашу философию, Ливакович адаптируется»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о вратарях команды перед игрой с «Севильей». В последнем матче Ла Лиги с «Расингом» (7:2) Войчех Шченсны допустил результативную ошибку .
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