Откуда и куда летел беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Санкт-Петербурге 2 марта 2024 года.На северо-востоке Санкт-Петербурга произошел инцидент, связанный с неизвестным беспилотным летательным аппаратом (дроном), который прилетел в жилой дом.