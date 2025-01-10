Сотни единиц оружия изъяли сотрудники ФСБ в ходе операции против подпольных оружейников в 40 регионах России.
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Сотни единиц оружия изъяли сотрудники ФСБ в ходе операции против подпольных оружейников в 40 регионах России.
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