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Santime Intelligence представила умный зонт на солнечной энергии с поддержкой ИИ

Santime Intelligence представила умный зонт на солнечной энергии с поддержкой ИИ

Китайская компания зеленых технологий Santime Intelligence недавно представила свой новейший умный зонт на солнечной энергии на конференции экосистемы Alipay в городе Ханчжоу (Hangzhou), провинция Чжэцзян (Zhejiang).

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