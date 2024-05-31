Политик Царев: Байден не готов назвать способ решения конфликта на Украине

Президент США Джо Байден отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии, несмотря на то, что даты мероприятия подбирались специально под него, потому что не готов назвать способ урегулирования конфликта.
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