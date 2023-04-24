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Виктор Гусев: «Комментаторов нынешнего поколения ставлю выше прошлых. Сейчас лучше разбираются в тенденциях футбола. Но многие плывут, когда надо разобрать ситуации на поле»

Виктор Гусев: «Комментаторов нынешнего поколения ставлю выше прошлых. Сейчас лучше разбираются в тенденциях футбола. Но многие плывут, когда надо разобрать ситуации на поле»

— Кого из комментаторов вы выделите сейчас? — Не буду выделять. Но комментаторов нынешнего поколения ставлю выше комментаторов поколения прошлого.

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