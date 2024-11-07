Аналитики: в Петербурге упали цены на поддержанные автомобили

Показатель снизился почти на два процента Средняя стоимость подержанного авто не старше 15 лет в Петербурге и Ленинградской области по итогам октября уменьшилась до 2,2 миллиона рублей, рассказали аналитики «Авто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии