От 2 минут до почти 1,5 часов: сколько времени требуется скорым, чтобы доехать до мест ДТП на омских трассах.
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От 2 минут до почти 1,5 часов: сколько времени требуется скорым, чтобы доехать до мест ДТП на омских трассах.