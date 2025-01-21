«Барса» требует у «Комо» 10 млн евро за Гарсию. Трансфер позволит арендовать Рэшфорда

Итальянский клуб предлагает за защитника 8 млн евро, тогда как «блауграна» требует 10 млн. Сообщалось, что продажа 24-летнего испанца позволит «Барселоне» освободить место в платежной ведомости и арендовать вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
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